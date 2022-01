Benedikt: Missbrauchs-Gutachten belastet Papst schwer

Ein Gutachten belastet den emeritierten Papst Benedikt XVI. schwer. Es geht um seine Zeit als Erzbischof des Bistums München und Freising. Benedikt soll sexuellen Missbrauch vertuscht haben.

Die Fälle waren von einer Münchner Anwaltskanzlei aufgearbeitet worden. Konkret lastet das Gutachten dem damaligen Kardinal Ratzinger Fehlverhalten im Umgang mit vier Fällen von sexuellem Missbrauch an. Das sagte der Jurist Martin Pusch am Donnerstag bei der Vorstellung des vom Erzbistum in Auftrag gegebenen Gutachtens. Benedikt soll die Vorwürfe strikt zurückgewiesen haben.

Gutachten: Vorwürfe auch gegen Kardinal Marx und Kardinal Wetter

Besonders ein Fall sorgt schon seit Längerem für Kritik an Ratzinger: Ein Priester soll vielfach Jungen missbraucht haben und wurde zur Amtszeit Ratzingers aus Nordrhein-Westfalen nach Bayern versetzt, wo er rechtskräftig wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde und immer wieder rückfällig geworden sein soll.

Allein dieser Fall macht 370 Seiten des insgesamt mehr als 1700 Seiten starken, vom heutigen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx in Auftrag gegebenen Gutachtens aus. Marx selbst halten die Anwälte Fehlverhalten im Umgang mit zwei Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch vor. Es gehe dabei um Meldungen an die Glaubenskongregation in Rom. Marx war bei der Vorstellung nicht anwesend.

Auch Ratzingers direktem Nachfolger als Münchner Erzbischof, Kardinal Friedrich Wetter, wirft das Gutachten, das den Zeitraum zwischen 1945 und 2019 untersucht hat, Fehlverhalten in 21 Fällen vor. Wetter habe die Fälle zwar nicht bestritten, ein Fehlverhalten seinerseits aber schon, sagte Pusch. Sein Kollege, der Anwalt Ulrich Wastl, sprach von einer "Bilanz des Schreckens".

