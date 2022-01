Tonga: Vulkan verwandelt Inselreich in Mondlandschaft – Satellitenbilder erstaunen

Nach dem Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in Tonga im Südpazifik ist das gesamte Ausmaß der Verwüstungen in dem Inselstaat noch unklar. Berichte über Verletzte und Todesopfer lagen zunächst nicht vor. Australien fliegt Hilfslieferungen in den Südpazifik.

Tausende Kilometer weit konnte man den Knall hören, den der Ausbruch des Hunga Tonga Hunga Ha’apai verursachte. Nun zeigen Satellitenaufnahmen aus dem Weltall das Ausmaß des Ausbruchs des Vulkans unter dem Meeresspiegel.

Die Eruption des Untersee-Vulkans in der Südsee ist laut Experten die weltweit stärkste seit Jahrzehnten. Seit dem Ausbruch sind weite Teile des Inselreichs Tonga von der Außenwelt abgeschnitten, Bilder aus dem Weltraum, Aufklärungsflüge und bruchstückhafte Mitteilungen über Satellitentelefone sind bisher die einzigen Möglichkeiten, um Informationen über die Lage vor Ort zu erhalten. Denn die Erschütterungen haben ein unterseeisches Internetkabel beschädigt, die Reparatur kann nach Angaben des Betreibers rund zwei Wochen dauern.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

Tonga: Unterwasser-Vulkan schädigt vor allem Westküste

Das Ausmaß der Schäden ist deshalb weitgehend unklar, ebenso die Zahl der Toten und Verletzten. Doch ersten Berichten zufolge ist vor allem die Westküste Tongas möglicherweise schwer von dem Vulkanausbruch betroffen.

Nach Angaben des neuseeländischen Hochkommissars in dem Archipel, Peter Lund, lag die Hauptstadt Nuku'alofa unter einer Ascheschicht begraben und wirkte wie eine „Mondlandschaft“. Schwer betroffen sei die westliche Seite der Hauptinsel Tongatapu, wo sich viele Urlaubshotels befinden.

Vulkanausbruch unter Wasser: Sind zwei Inseln Tongas untergegangen?

Sorge bereitet auch die Situation auf den abgelegeneren Inseln, zu denen noch immer kein Kontakt hergestellt werden konnte. Da die Kommunikationsverbindungen weiter stark beeinträchtigt waren, erkundeten Militärflugzeuge aus Neuseeland und Australien die Lage am Montag aus der Luft.

Der Geophysiker Andreas Schäfer, der am Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) forscht, erklärte gegenüber der „Welt“, die Tsunami-Wellen hätten scheinbar zwei Inseln scheinbar vollständig abgeräumt. Die etwa 65 Kilometer vom Vulkan entfernten unbewohnten Inseln Nuku und Tau seien auf Satellitenbildern, die nach Durchlauf der Tsunamis aufgenommen wurden, nicht mehr zu sehen. Man erkenne lediglich das darunterliegende Riff noch grob, so Schäfer.

Hier nochmal der Ausbruch des #TongaVolcano von ganz nah.



Alle Einzelbilder mit Zoom gibt es im Archiv:https://t.co/LGfSb356BE#Tonga

/FR pic.twitter.com/ddBspzQv5G — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) January 16, 2022

Das Königreich Tonga besteht aus rund 170 Inseln, etwa 40 sind bewohnt. Der Unterwasser-Vulkan liegt nur 65 Kilometer von der Hauptstadt Tongas entfernt.

Der Vulkanausbruch vom Samstag (15. Januar) war Berichten zufolge sogar bis nach Neuseeland und Fidschi und teilweise in Alaska zu hören. Die dadurch entstandenen Tsunami-Wellen wurden nicht nur in Tonga, sondern auch in Neuseeland, Japan, sowie Nord- und Südamerika registriert.

Massive Brandung an der Westküste Australiens nach dem unterseeischen Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai. Foto: dpa

Die Druckwelle des Vulkanausbruches vor dem südpazifischen Inselstaat Tonga ist auch von Messgeräten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über Deutschland erfasst worden. Wie der DWD am Montag berichtete, konnte nach der Hauptexplosion am Samstag die Druckwelle zuerst im Norden auf Helgoland, später im Süden im Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg verzeichnet werden.

