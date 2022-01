Omikron: Wie lange ist die Inkubationszeit der Corona-Variante?

Wie lange dauert es bei einer Omikron-Infektion, bis sich die ersten Symptome bemerkbar machen? Diese Frage interessiert derzeit viele Menschen brennend, schließlich gehören Risikokontakte und rote Kacheln in der Corona-Warn-App für viele zum Alltag. Plötzlich hat der Freund Covid-19, mit dem man vor wenigen Tagen noch spazieren war, die Kollegin ist infiziert, oder in der Kita sind gleich mehrere Fälle aufgetreten. Schnelltests schlagen aber häufig nur in einem kleinen Zeitfenster an, weshalb ein negatives Ergebnis noch keine Entwarnung darstellt. Wann kann man als Kontaktperson im Falle einer Infektion mit der neuen Variante mit einem Krankheitsausbruch rechnen?

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt im epidemiologischen Steckbrief zu SARS-Cov-2 und Covid-19 an, dass die Inkubationszeit im Median "je nach Virusvariante" grundsätzlich vier bis sechs Tage beträgt. Die Inkubationszeit bezeichnet den Zeitraum zwischen Ansteckung und Krankheitsbeginn. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass es bei Omikron schneller gehen könnte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Omikron: Studien geben erste Hinweise auf Inkubationszeit

Als die Omikron-Variante des Coronavirus im vergangenen Herbst erstmals in Südafrika und kurze Zeit später auch in Europa nachgewiesen wurde, sorgte eine Kohortenstudie zu einem Ausbruch in Norwegen für Aufsehen: Auf einer Firmenweihnachtsfeier in Oslo hatten sich rund drei Viertel der Gäste mit dem Virus infiziert. Einer von ihnen war kurz zuvor aus Südafrika zurückgekehrt. Die durchschnittliche Inkubationszeit nach der Feier betrug drei Tage: Am 26. November 2021 fand die Veranstaltung statt, am 29. November wurden bei den meisten Gästen Infektionen gemeldet. Fast alle Gäste waren vollständig geimpft.

Insgesamt spielte sich die Inkubationszeit bei den befragten Infizierten im Zeitraum von "null bis acht Tagen" nach der Weihnachtsfeier ab, heißt es in der Studie. Zu den häufigsten Symptomen zählten demnach Husten (83 Prozent), eine laufende, verstopfte Nase (78 Prozent) und Müdigkeit (74 Prozent).

Ganz ähnliche Beobachtungen zur Inkubationszeit sind einer Studie aus dem US-Bundesstaat Nebraska zu entnehmen: Die Forscherinnen und Forscher untersuchten in dem Rahmen ein kleineres Omikron-Cluster im November und Dezember 2021. Alle sechs Mitglieder eines Haushalts hatten sich mit der Variante infiziert, nachdem eines von ihnen kurz zuvor von einer Konferenz mit vielen internationalen Teilnehmenden aus Nigeria zurückgekehrt war. Eine der sechs Personen war vollständig geimpft, vier nach einer vorherigen SARS-CoV-2-Infektion genesen. Der Median der Inkubationszeit betrug innerhalb des Clusters ebenfalls drei Tage.

Virologen gehen von kürzerer Inkubationszeit bei Omikron aus

Der Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf, Jörg Timm, sagte in einer Videokonferenz des Science Media Centers (SMC), erste Zahlen deuteten darauf hin, dass die Inkubationszeit bei Omikron kürzer sein könnte. Eine belastbare Aussage sei derzeit aber noch nicht möglich. Ähnlich äußerte sich der Bonner Virologe Hendrik Streeck: "Was wir ja sehen ist, dass die Inkubationszeit bei Omikron verkürzt ist", sagte er bei RTL Ende Dezember in Hinblick auf rapide ansteigende Ansteckungszahlen.

Der Virologe Klaus Stöhr sieht in Omikron eine Chance: "Wenn man sich anschaut, wie sich die Viren in den letzten Monaten entwickelt haben, ist es ein deutlicher Schritt Richtung Ende der Pandemie", sagte Stöhr Anfang Januar in der phoenix-Sendung "corona nachgehakt". Dass etwa die Inkubationszeit kürzer sei und sich das Virus vielleicht nicht mehr so tief in der Lunge vermehre, könnten "Zeichen der Anpassung an den Menschen" sein. "Und das ist der richtige Ansatz, wenn man näher an das Ende der Pandemie kommen will", erklärte der ehemalige Leiter des Globalen Influenza-Programms für die Weltgesundheitsorganisation WHO.

(mit dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de