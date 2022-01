Gedenken an verstorbene Corona-Pflegende vor dem Weißen Haus

Fr, 14.01.2022, 10.48 Uhr

Mit einer Mahnwache vor dem Weißen Haus in Washington haben Aktivisten an das Pflegepersonal erinnert, das in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie gestorben ist. Die Gewerkschaft NUU kritisierte, dass die Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten oft uzureichend seien.