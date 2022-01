Biontech: Corona-Impfstoff gegen Omikron wohl schon im März fertig

Berlin Laut Pfizer könnte ein Omikron-Impfstoff bereits im März fertig sein. Das Unternehmen stelle bereits Dosen her, sagte der Pfizer-Chef.

Der Impftstoffhersteller Pfizer produziert bereits einen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech gegen die Omikron-Variante. Dieser sei bereits im März fertig, sagte der CEO des Pharmaunternehmens, Albert Bourla, dem Fernsehsehsender CNBC.

Ob der Impfstoff tatsächlich auch zum Einsatz kommt, ist derzeit unklar. Man habe mit der Herstellung auf eigenes Risiko begonnen, so Bourla. Die Hoffnung sei, dass man einen besseren Schutz gegen Infektionen bieten könne. Der Impfstoff solle zudem auch gegen andere Varianten wirksam sein.

Pfizer/Biontech: Jährliche Corona-Impfungen könnten nötig werden

Wenige Stunden nach seinem TV-Interview sagte Bourla, dass dennoch auch jährliche Corona-Impfungen nötig werden könnten. Hochrisiko-Patienten könnten sogar noch häufiger eine Auffrischung erhalten, so Bourla auf einem Gesundheitskongress der US-Bank J.P. Morgan.

Bereits im Dezember hatte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine schnelle Zulassung eines modifizierten Corona-Impfstoffs gegen die Omikron-Variante in Aussicht gestellt.

Moderna rechnet mit Omikron-Impfstoff im Herbst

Bei Moderna wird es jedoch offenbar länger dauern, ehe ein Omikron-spezifischer Impfstoff zur Verfügung steht. Konzern-Chef Stéphane Bancel sagte gegenüber CNBS, dass sein Unternehmen an einer Auffrischungsimpfung für den Herbst arbeite. Das Vakzin werde bald in die klinische Erprobung gehen, kündigte Bancel an. (bef)

