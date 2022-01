Quarantäne oder Isolation: Was ist der Unterschied der Corona-Regeln?

Berlin Wer sich mit Corona infiziert hat, muss in Isolation. Oder doch in Quarantäne? Wir erklären den Unterschied der beiden Schutzmaßnahmen.

Die Regel leuchtet ein: Wer sich mit einer ansteckenden Krankheit – etwa Covid-19 – infiziert hat, darf keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen haben. Denn sonst könnte sich der Erreger weiter verbreiten und so für weitere Erkrankte sorgen. Quarantäne oder Isolation ist also Pflicht – das war in der Corona-Pandemie zumindest bisher so.

Doch nun könnten die Regeln für Corona-Infizierte und auch für Kontaktpersonen gelockert werden. Da angesichts der Omikron-Variante mit rasant steigenden Infektionszahlen zu rechnen ist, kann das laut Expertinnen und Experten nötig sein, um etwa die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten. Zudem könnte in Zukunft noch stärker zwischen Quarantäne und Isolation oder Isolierung unterschieden werden – doch wo liegt der Unterschied eigentlich?

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona: Quarantäne oder Isolation – Das ist er Unterschied

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf der Webseite "infektionsschutz.de" erklärt, hängt es vom Grund für die Maßnahme ab, ob es sich um eine Quarantäne oder Isolation handelt. Das definiert die Bundeszentrale so:

Isolation: Bei der Isolation, auch Isolierung genannt, handelt es sich um eine behördlich angeordnete Maßnahme, die bei nachgewiesenen Corona-Infektionen verhängt wird. Sie kann zu Hause oder bei schweren Krankheitsverläufen in einem Krankenhaus erfolgen.

Bei der Isolation, auch Isolierung genannt, handelt es sich um eine behördlich angeordnete Maßnahme, die bei nachgewiesenen Corona-Infektionen verhängt wird. Sie kann zu Hause oder bei schweren Krankheitsverläufen in einem Krankenhaus erfolgen. Quarantäne: Im Gegensatz zur Isolation gibt es bei der Quarantäne keine nachgewiesene Corona-Infektion – es besteht aber der Verdacht. Das ist zum Beispiel bei Kontaktpersonen der Fall. Auch sie müssen sich absondern, um weitere Infektionen zu verhindern.

Aktuell müssen alle mit Corona infizierte Personen für mindestens 14 Tage in Isolation. Aufgehoben wird sie erst, wenn keine Symptome mehr vorliegen oder diese stark nachgelassen haben und ein Corona-Test negativ verlaufen ist.

Corona-Gipfel: Regeln für Isolation und Quarantäne könnten gelockert werden

Eine erste Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel, die unserer Redaktion vorliegt, sieht nun vor, diese Regeln zu lockern. So könnten Personen, die bereits geboostert wurden, von der Quarantänepflicht ausgenommen werden. Für alle anderen soll eine Freitestung grundsätzlich erst nach sieben Tagen möglich sein.

Lesen Sie auch: Corona: Diese Strafen drohen bei Quarantäne-Verstößen

Die Isolation soll zudem für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen verkürzt werden. Sobald diese 48 Stunden symptomfrei sind, soll die Isolierung laut Beschlussvorlage durch einen negativen PCR-Test beendet werden können. (nfz)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de