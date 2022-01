Corona-Impfung mit Johnson & Johnson: Ist man mit nur einer Dosis vollständig geimpft?

Nur wer vollständig gegen das Coronavirus immunisiert ist, darf derzeit beispielsweise Geschäfte im Rahmen der 2G-Regel betreten. Doch ab wann man als vollständig Geimpfter gilt, ist nicht nur vom Zeitpunkt der Verabreichung abhängig, sondern auch vom jeweiligen Corona-Impfstoff.

Corona-Impfung mit Johnson & Johnson: Wann gilt sie als vollständig?

Denn in Deutschland gilt man vierzehn Tage, nachdem man die zweite Impfdosis mit Biontech oder Moderna erhalten hat, als „vollständig geimpft“. Hat man allerdings das Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt bekommen, erreicht man diesen Status bereits eine Woche nach der ersten Impfung. Eine zweite Dosis des Vektorimpfstoffes ist erstmal nicht von Nöten.

In der Impfstatistik des Bundes werden daher unter „vollständig geimpft“ nicht nur die Zweitimpfungen mit den Präparaten von Biontech, Moderna und Astrazeneca gezählt – sondern auch Einmalimpfungen mit „Janssen“ von Johnson & Johnson aufgenommen.

Corona: Stiko empfiehlt zweite Impfung auch bei Johnson & Johnson

Obwohl man somit auch mit einer Impfung als – Booster-Impfung ausgenommen – abschließend immunisiert gelten kann, sollte man sich auf dem Status nicht ausruhen. Denn mittlerweile empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut, dass nach einer Impfung mit Johnson & Johnson nicht nur, wie bei allen anderen Corona-Impfserien auch, eine spätere Auffrischungsimpfung benötigt wird, sondern auch eine sogenannte „Optimierungs-Impfung“.

Grund dafür ist die im Vergleich mit anderen verfügbaren COVID-19-Impfstoffen geringere Schutzwirkung gegen die Delta-Variante nach der einfachen Dosis des Präparats. Nach Ansicht der Stiko reicht die einzelne Dosis des Impfstoffs als Grundimmunisierung nicht mehr aus. Um hier nachzubessern, sollte vier Wochen nach der ersten eine zweite Impfung erfolgen – entweder mit „Spikevax“ von Moderna für alle ab 30 Jahren oder mit „Comirnaty“ von Biontech für 18- bis 30-Jährige.

Dieses sogenannte heterologe Impfschema verbessert den Impfschutz deutlich – teilweise erzielt es sogar bessere Studienergebnisse als Grundimmunisierungen mit mRNA-Impfstoffen. Zur klinischen Wirksamkeit und Sicherheit (Phase-3-Studiendaten) eines Zwei-Dosis-Regimes für den Impfstoff von Johnson & Johnson liegen laut Stiko bisher keine publizierten Originaldaten vor. Deshalb kommen bei den Optimierungsimpfungen nur die mRNA-Vakzine zum Einsatz. Drei Monate nach dieser zweiten Dosis sollte dann die Booster-Impfung erfolgen.

Einmal-Impfung mit Johnson & Johnson reicht nicht gegen Omikron

Laborstudien hatten zuletzt gezeigt, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson die Produktion von Antikörpern gegen Omikron weniger stark anrege als mRNA-Impfstoffe wie der von Biontech. Eine neue Untersuchung aus Südafrika legt nahe, dass er lediglich als Booster eine gute Schutzwirkung gegen die Variante entfalten könne.

Um in der fünften, nun anlaufenden Welle geschützt zu sein, ist eine Optimierungs- bzw. Booster-Impfung daher dringend geboten.

Quarantäne-Regeln: Ändert sich bald etwas für Johnson-&-Johnson-Geimpfte?

Rechtlich gesehen reicht es derzeit also noch aus, die einfache Johnson-&-Johnson-Impfung zu erhalten, um als vollständig geimpft zu gelten. Um einen sehr wirksamen Impfschutz zu haben, empfiehlt sich aber auch hier eine zweite Dosis. Die Booster- oder Auffrischungsimpfung entspräche dann auch hier der dritten Impfung.

Allerdings könnte sich an diesen Vorgaben bald etwas ändern: Wer sich erst jetzt mit „Janssen“ impfen lässt, oder einfach geimpft ist, aber noch nicht geboostert, für den könnten sich die Quarantäneregeln ändern. Denn in einem Papier des Bundesgesundheitsministeriums in Vorbereitung auf den Corona-Gipfel an diesem Freitag heißt es, dass die Impfung mit dem Vektor-Vakzin künftig nur noch als einfache und nicht vollständige Impfung gelten soll, wenn es darum geht, ob man bei Corona-Kontakten in Quarantäne muss oder nicht. Das würde bedeuten, dass für Geimpfte, die das Johnson-&-Johnson-Vakzin erhalten haben, keine Ausnahme mehr gelten würde.

