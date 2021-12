Queen Elizabeth: Mord geplant? Mann mit Armbrust drang in Schloss ein

Im Vereinigten Königreich ist offenbar ein Mordanschlag auf Queen Elizabeth II. vereitelt worden. Am ersten Weihnachtstag war ein mit einer Armbrust bewaffneter Mann mit einer Strickleiter über die Mauern von Schloss Windsor geklettert und so auf das Gelände gelangt. Die Königin und weitere Mitglieder der britischen Königshauses halten sich während der Feiertage in dem Schloss auf. Sicherheitskräfte konnten den mutmaßlichen Angreifer aber festnehmen, bevor er das Gebäude erreichte.

Medienbericht: Eindringling von Schloss Windsor soll Anschlag auf die Queen geplant haben

Wie nun die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, soll der 19-Jährige geplant haben, Queen Elizabeth II. umzubringen. Das gehe aus einem mutmaßlichen Bekennervideo hervor, dass die Zeitung am Montag veröffentlichte. In diesem ist ein schwarz gekleideter, maskierter Mann mit einer Armbrust zu sehen, der ankündigt, die Königin töten zu wollen.

Das Gesicht des Maskierten ist in dem kurzen Video nicht zu erkennen, laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) nennt der Mann aber seinen Namen. Laut "The Sun" soll es sich aber um den späteren Eindringling von Schloss Windsor handeln. Die britische Polizei teilte nach der Veröffentlichung des Clips mit, dass sie dessen Inhalt prüfe. Das Königshaus wollte sich laut dpa nicht zu dem Vorfall äußern.

In dem Video nennt der Mann Rache für das Massaker von Amritsar aus dem Jahr 1919 als Motiv für die mutmaßlich geplante Tat. In der indischen Stadt hatten britische Truppen während der Kolonialzeit das Feuer auf Demonstranten eröffnet und Hunderte von ihnen getötet. Die Queen, die zuletzt mehrere Reisen gesundheitsbedingt absagen musste, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht geboren.

Laut dpa gibt es Hinweise darauf, dass der 19-jährige mutmaßliche Täter psychisch krank ist. Von der Polizei sei er bisher noch nicht befragt worden, weil er unter ärztlicher Aufsicht stehe. (fmg)

