Weihnachten: Herzogin Kate spielt Klavier - und überrascht die Zuschauer

Herzogin Kate gilt in Großbritannien als eines der beliebtesten Mitglieder des britischen Königshauses – dies ergab zuletzt im November eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov. Anders als etwa Herzogin Meghan fällt die 39-Jährige nie aus der Rolle, auch zu Queen Elisabeth II. soll sie ein gutes Verhältnis haben. Nun hat die dreifache Mutter erneut begeistert: Mit einem Klavierauftritt in einer Weihnachtssendung sorgte sie für eine gehörige Überraschung.

In der Show "Royal Carols: Together at Christmas" wurde Menschen und Organisationen gewürdigt, die in der Corona-Pandemie die Gemeinschaft unterstützt und an vorderster Front gearbeitet haben. Herzogin Kate war bei dem Event die Gastgeberin. "Wir sind durch so eine düstere Zeit gegangen", erklärte sie vor Ausstrahlung der Sendung in einem Video auf Instagram. "Wir haben unsere Liebsten verloren."

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Herzogin Kate spielt für Tom Walker Klavier

Die Herzogin beließ es nicht nur bei ihren Worten: In der Sendung nahm sie selbst am Klavier Platz und begleitete den Musiker Tom Walker bei seinem Song "For Those Who Can't Be Here". In einem Ausschnitt auf Twitter ist ihre Performance zu sehen:

A very special performance of 'For Those Who Can't Be Here' with @IamTomWalker for #TogetherAtChristmas



Watch the full performance on our YouTube channel: https://t.co/twi2NplxNv pic.twitter.com/4HwGUMvPKe — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 24, 2021

Die Begeisterungsstürme bei Twitter ließen anschließend nicht lang auf sich warten:

Catherine is absolutely stunning on this piano. Never in my years would i think Our Duchess Catherine could play so beautifully & with passion. @KensingtonRoyal#TogetherAtChristmas — Antwan Windsor (@HRHCrownPrince) December 24, 2021

"Herzogin Kate ist absolut atemberaubend am Klavier", schrieb ein Fan auf Twitter. Er habe nicht gedacht, dass "Herzogin Kate so wunderschön und mit Leidenschaft" spielen könne.

Our future Queen, The Duchess of Cambridge, beautifully playing the piano. ❤🎄 #TogetherAtChristmas pic.twitter.com/ui2v4UOM4m — Cllr Joe Porter 🇬🇧 (@JoePorterUK) December 24, 2021

"Unsere zukünftige Königin, die Herzogin von Cambridge, spielt wunderschön Klavier", twitterte ein anderer Nutzer der Plattform.

Corona: Omikron in Großbritannien auf dem Vormarsch

In der Weihnachtsshow zur Ehrung aller Helfenden in der Pandemie traten auch Ellie Goulding und Leona Lewis auf. Großbritannien wird derzeit schwer von der Omikron-Welle getroffen: Durch die erstmals in Südafrika aufgetauchte Variante des Coronavirus könnte die kritische Infrastruktur in Teilen überwältigt werden, warnte vor wenigen Tagen der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. In London ist Omikron inzwischen die dominierende Variante.

(raer/mit dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de