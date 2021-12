"Sex and the City": Frauen werfen "Mr Big" Chris Noth Vergewaltigung vor

Berlin Der US-Schauspieler Chris Noth wurde durch "Sex and the City" zum Star. Nun bezichtigen ihn zwei anonyme Frauen der Vergewaltigung.

Chris Noth wurde als "Mr. Big" in der US-Serie "Sex and The City" zum Superstar – nun werfen ihm zwei Frauen Vergewaltigung vor. "Die Anschuldigungen gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren oder sogar Jahrzehnten getroffen habe, sind kategorisch falsch", sagte Noth der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Es habe sich bei den Zusammenkünften mit den betreffenden Frauen um "einvernehmliche" Kontakte gehandelt.

Über die anonymen Anschuldigungen gegen den Schauspieler hatte die Zeitschrift "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichtet. Die Frauen kannten sich demnach nicht; sie sollen die Zeitschrift unabhängig voneinander kontaktiert haben, die Erlebnisse durch die Fortsetzung von "Sex and The City" wieder hochgekommen seien.

Eine der Frauen habe angegeben, dass Noth sie 2004 in seiner Wohnung in West Hollywood vergewaltigt haben soll. Die damals 22-Jährige hatte ihn eigenen Angaben zufolge zuvor am Pool getroffen und wollte ihm nur kurz ein Buch zurückbringen, das der damals 49-Jährige ihr geliehen hatte. Sie sei beim Geschlechtsverkehr so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus genäht werden musste. Zwei Polizeibeamte seien daraufhin gekommen, sie habe aber nicht sagen wollen, was passiert war.

Die andere Frau gab an, dass Noth sie 2015 nach einem Date in seiner Wohnung in New York angegriffen habe. Sie war zu dem Zeitpunkt 25, er 60. Anschließend habe er sie dazu aufgefordert, das Geschehene für sich zu behalten.

Vorwürfe gegen Chris Noth werden zum Desaster für Peloton

Noth war in der Kultserie "Sex and The City" in der Rolle des "Mr. Big" zu sehen. In der jüngst veröffentlichten nahm Noth die Rolle wieder auf: Seine Figur stirbt darin kurz nach dem Training auf einem Peloton-Heimtrainer an einem Herzinfarkt, was nach der Ausstrahlung zu kräftigen Kursverlusten des Unternehmens geführt hatte.

Peloton engagierte Noth daraufhin für einen parodistischen Werbespot, in dem er die gesundheitlichen Vorteile des Produkts hervorhebt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat Peloton die Anzeige und die damit verbundenen Beiträge aus dem Internet entfernt: "Jeder einzige Vorwurf von sexuellem Missbrauch muss ernstgenommen werden", zitiert CNBC das Unternehmen. Die Anschuldigungen seien Peloton nicht bekannt gewesen, als sie den Clip produzierten.

Fall Chris Noth: Polizei kündigt Prüfung an

Noth sagte zu den Anschuldigungen weiter: "Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt auftauchen, aber ich weiß eines: Ich habe diese Frauen nicht angegriffen." Die Polizeibehörde von Los Angeles sagte der AFP, dass sie die "Art" der Anschuldigungen der Frauen prüfe. (afp/raer)

