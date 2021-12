Britney Spears: Die Pop-Prinzessin wird 40 - so feiert sie die neue Freiheit

Was für ein Leben! Britney Spears ernährte mit 12 ihre ganze Familie und durfte sich mit 38 nicht mal alleine einen Kaffee kaufen. Sie tourte zehnmal durch die Welt und war Gefangene im eigenen Haus. Die zweifache Mutter erwirtschaftete dabei Millionen und ließ sich zigfach über den Tisch ziehen. Sie knutschte Madonna und liebte ein paar Nichtsnutze. Sie tanzte mit Python und mit Michael Jackson. Abwechselnd galt sie als Vollprofi oder als Vollkatastrophe. Und das alles noch vor dem 40. Geburtstag am 2. Dezember.

Ihr Heimatkaff Kentwood liegt irgendwo in den Sümpfen von Louisiana, im frommen „Bible Belt“ der US-Südstaaten. Die kleine Britney stellt die Auftritte der Stars vor dem Fernseher nach. Die Mutter erkennt das Talent und die Chance, dem Leben mehr abzutrotzen. Sie klappert mit ihrer Tochter sämtliche Talentwettbewerbe ab. Mit elf wird Britney Moderatorin des Mickey Mouse Clubs. Mit 16 bekommt sie einen Plattenvertrag. Direkt ihre erste Single „… Baby One More time“ (1999) – ein Volltreffer. Lesen Sie hier: Nach 13 Jahren: Vormundschaft über Britney Spears aufgehoben

Britney Spears: In Schulmädchen-Uniform vermarktet

„Es ist eines dieser Pop-Mani­feste, die einen neuen Sound verkünden, eine neue Ära, ein neues Jahrhundert. Aber vor allem: einen neuen Star“, schrieb der „Rolling Stone“. Im Video tanzt sie in maximal bauchfreier Schulmädchen-Uniform, und damit ist ihr Image gesetzt: Sie ist die Anführerin der Highschool, die die Regeln ausreizt, aber nicht bricht. Angepriesen wird sie als Jungfrau, als sei sie eine erlesene Ware auf dem Haremsmarkt. So soll Spears den Erwartungen an junge Frauen entsprechen: sexy sein, aber nicht sexuell aktiv.

Britney Spears verdiente bereits mit 12 Jahren genug Geld, um ihre ganze Familie zu versorgen. Foto: Imago Images

Spott ist bei ihrem Erfolg mit im Gepäck, und so werden Spears dumme Zitate zugeschrieben, die sie nie gesagt hat. Verbrieft sind dagegen dumme Fragen, die ihr im TV gestellt wurden: „Warum bist du fremdgegangen?“ „Kannst du mich auf die Wange küssen?“ „Was hältst du von Brustimplantaten?“ Und auch: „Hast du je an einer Batterie geleckt?“

2006 trennt Spears sich von ihrem Mann, Tänzer Kevin Federline, und streitet mit ihm um das Sorgerecht für die zwei Söhne. Da beginnt ihr Leben aus dem Ruder zu laufen. Spears irrlichtert zwischen Nachtclub und Starbucks, geierartig belagert von Paparazzi. Jeder will ein Stück rausreißen aus dem goldenen Kalb. Auch interessant: Doku über Britney Spears - Entmündigt und abgeschirmt

Britney Spears wird nach Absturz Gagmaterial

Schlagzeilen wie „Britney außer Kontrolle“, „Schlechte Mutter“ oder „Moppel-Britney“ vervielfachen die Auflage. Sie schneidet sich eine Glatze, attackiert einen Paparazzo mit dem Regenschirm. Die Fotos davon sind auf ewig im Netz. Dass der Fotograf sie wegen des verlorenen Sorgerechts provoziert hatte, weiß fast niemand mehr.

Der Weltstar wird zum Gagmaterial. Eine Comedy-Frau bezeichnet Spears’ Kinder als „ihren süßesten Fehler“. In einer Quizshow müssen die Kandidaten Dinge nennen, die Britney 2007 verloren hat (Mann, Haare). Die Menschen sind besessen von ihrem Liebesleben, ihrer Mutterrolle ihrem Körper, ihrer Psyche.

Vormundschaft über Britney Spears beendet: Fans feiern den Spruch der Richterin in Los Angeles. Foto: Patrick T. FALLON / AFP

2008 übernimmt ihr Vater die Vormundschaft. Erst kürzlich konnte sie sich daraus befreien. „Ich will mein Leben zurück“, sagte sie vor Gericht. Die innere Wahrheit bleibt nebulös. Ihr Vater gilt als unangenehm. Zumindest am Anfang war dieser Charakter aber hilfreich, um die Blutegel von ihr abzuschütteln. Doch im Laufe der 13 Jahre soll er sie manipuliert, eingesperrt, bedroht, abgehört und seinerseits Millionen von ihren Konten geplündert haben.

Ende der Vormundschaft: Britney feiert ihre neue Freiheit

Jetzt aber fühlt sie sich „wie auf Wolke sieben“, jubelte sie bei Instagram. „Ich feiere meine Freiheit und meinen Geburtstag für die nächsten zwei Monate.“ Mit ihrem Verlobten, Fitnessmodel Sam Asghari (27), habe sie „ihr erstes Glas Champagner im schönsten Restaurant, das ich je gesehen habe, getrunken. Nach 13 Jahren … ich glaube, ich habe lange genug darauf gewartet.“

Britney Spears wird am 2. Dezember 40 Jahre alt. Foto: Imago Images

Statt in einer Arena tanzt sie jetzt daheim vor ihrem Weihnachtsbaum in Shoppingmall-Größe. „Ich war immer gerne auf der Bühne,“ schreibt sie. „Aber jetzt muss ich erst einmal lernen, normal zu sein.“

