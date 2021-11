Memmingen: 16-Jährige brutal getötet - Verdächtige noch jünger

Memmingerberg In Bayern ist am Montagmorgen eine Jugendliche tot aufgefunden worden. Jetzt stehen ein 25-Jähriger und eine 15-Jährige unter Verdacht.

Polizisten durchsuchen ein Waldgebiet bei Memmingen. Am Vormittag war in der Nähe eine 16-Jährige tot aufgefunden worden.

Ein 16 altes Mädchen ist in Bayern Opfer eines Verbrechens geworden

Sie starb nach ersten Erkenntnissen an massiver Gewalteinwirkung

Auch das Alter der Tatverdächtigen schockiert

In Bayern ist eine 16-Jährige in der Nähe des Memminger Flughafens tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, ist die Jugendliche an massiver äußerer Gewalteinwirkung gestorben.

Ein polizeibekannter 25-Jähriger und eine 15-Jährige wurden als tatverdächtig festgenommen. „Wie die Tatbeteiligungen im Einzelnen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe davon aus, dass die Jugendliche bereits am Sonntagabend getötet worden war. Am Dienstag wurden die beiden Verdächtigen dem Haftrichter in Memmingen vorgeführt.

Die Getötete und die Festgenommenen kannten sich

Das junge Opfer war am Montagmorgen gefunden worden, nur wenige Stunden später kam es zu den Festnahmen. „Umfeldermittlungen“ hätten die Polizisten schnell zu den beiden Tatverdächtigen geführt, sagte der Sprecher. Die beiden Verdächtigten und die Getötete hätten sich gekannt.

Die Ermittler machten keine weiteren Angaben zu dem genauen Beziehungsverhältnis zwischen den Verdächtigen und der jungen Frau.

16-Jährige war seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen

Es sei noch nicht sicher, ob die 16-Jährige an dem „Auffindeort“ nahe des Flughafens getötet worden sei. Am Montagabend durchsuchten Polizisten mit Taschenlampen ein Waldstück in der Nähe des Fundortes nach Spuren.

Die Eltern des Mädchens hatten am Montag die Polizei informiert, dass ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen sei. Man gehe davon aus, dass sie bereits am Sonntagabend getötet wurde, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa/msb)

