3G in Bus und Bahn: Ab wann Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt

Berlin In öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland gilt bald die 3G-Regel. Wir erklären, was Sie jetzt in Bus und Bahn beachten müssen.

Pandemie 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln: Das gilt in Bus und Bahn

Die 3G-Regel soll bald auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn und auf Flügen gelten

Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland

Ab wann die neue Regel gilt – und was Sie jetzt in Bus und Bahn beachten müssen

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland derzeit drastisch – gleichzeitig ist die Impfquote weiterhin zu niedrig. Die Ampel-Parteien haben sich dazu entschieden, schärfere Maßnahmen einzuführen. In Bussen und Bahnen soll zusätzlich zur Maskenpflicht die 3G-Regel gelten.

3G in Bussen und Bahnen: Was ist geplant?

Die 3G-Regel für den Fernverkehr und den öffentlichen Nahverkehr legt fest, dass Ungeimpfte einen negativen Test vorlegen müssen, um Busse und Bahnen benutzen zu können. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden alt sein. Wie inzwischen feststeht, wird die Regelung auch für in Deutschland startende Flugzeuge gelten. Der Bundesrat hat dem Vorhaben zugestimmt.

"Wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, muss [...] entweder geimpft, genesen oder getestet sein", heißt es dazu in der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, wie die Ampel-Parteien sie am Donnerstag im Bundestag haben diskutieren lassen. Die 3G-Regel in Bussen und Bahnen soll stichprobenartig kontrolliert werden. Flächendeckende Kontrollen seien nicht umzusetzen, wie Kanzlerin Angela Merkel am Abend nach dem Zusammentreffen von Bund und Ländern sagte. Ausnahmen wird es unter anderem für kleine Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre geben.

Allerdings sehen die Länder Probleme bei der praktischen Umsetzung der neuen Corona-Regeln. Es könnten nicht alle Fahrgäste durchkontrolliert werden. Die Gewerkschaft Verdi forderte, die Kontrollen nicht von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe durchführen zu lassen.

Wann soll 3G in Bussen und Bahnen kommen?

Noch steht nicht ganz fest, ab wann 3G in Bussen und Bahnen gilt. Die Bundesregierung geht von Mittwoch aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das geänderte Infektionsschutzgesetz unterzeichnet. Das Gesetz muss jetzt noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Am Tag darauf tritt es in Kraft. Dies könnte am Mittwoch sein.

Gibt es Ausnahmen für Kinder?

Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, und Kinder unter sechs Jahren brauchen im Nahverkehr keine Test-, Impf- oder Genesungsnachweise. Bei Schülerinnen und Schülern wird davon ausgegangen, dass sie sich den regelmäßigen Tests in der Schule unterziehen.

Welche Tests brauchen Ungeimpfte?

Die täglichen Wege zur Arbeit, Uni oder zum Einkaufen können für Ungeimpfte eine komplizierte Angelegenheit werden – vor allem wenn man Bus oder Bahn braucht, um zu einer Teststation zu kommen. Bei Fahrtantritt darf die Testabnahme nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Zwei Tests pro Woche müssen die Arbeitgeber stellen. Mindestens einen kostenlosen "Bürgertest" pro Woche gibt es an den Teststationen. Wer darüber hinausgehend Tests bezahlt, ist offen.

Soll 3G auch bei der Deutschen Bahn gelten?

Der Konzern will Anfang der Woche bekanntgeben, wie er mit den neuen Vorgaben umgeht. Die Bahn hatte sich frühzeitig offen für 3G gezeigt. Zwar lassen sich Fahrgäste in einem ICE einfacher im Blick behalten als in einer U-Bahn. Flächendeckende Kontrollen sind aber auch bei der Bahn nicht zu erwarten.

(raer/afp/dpa)

