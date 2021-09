Geiselnahme auf Autobahn A9? Womöglich bewaffneter Mann wird festgenommen

Hilpoltstein Auf der Autobahn A9 in Bayern ist es zu einer Festnahme gekommen. Ein bewaffneter Mann soll sich in einem Reisebus aufgehalten haben.

SEK-Einsatz auf der A9 in Bayern.

In Bayern wurde ein Abschnitt der Autobahn A9 voll gesperrt

Ein bewaffneter Mann soll sich in einem Reisebus aufgehalten haben

Dies löste einen Großeinsatz der Polizei aus

In einem Reisebus auf der Autobahn A9 in Bayern ist es am Dienstagabend vermutlich zu einer Geiselnahme gekommen. Ein 30-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei hatte in einem Großeinsatz wegen eines mutmaßlich bewaffneten Fahrgastes die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beide Richtungen komplett gesperrt. Zuvor war es in dem Reisebus mit Ziel Serbien zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Passagieren gekommen. Dabei wurden zwei Personen laut Polizei leicht verletzt.

Wie Zeugen berichteten, soll es in dem Bus dann zu einer Bedrohungslage gekommen sein. Das Fahrzeug hielt daraufhin gegen 17 Uhr auf dem Standstreifen. Bis auf drei Busfahrer und den mutmaßlich bewaffneten Mann verließen alle Fahrgäste den Bus.

Der Verkehr wird von der #A9 an den Anschlussstellen #Hilpolstein und #Greding abgeleitet. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. https://t.co/khHMiQfGp7 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 21, 2021

Reisebus auf A9: SEK im Einsatz

Speziell geschulte Beamte versuchten Kontakt mit dem womöglich Bewaffneten aufzunehmen. Die Fahrer konnten zwischenzeitig den Bus verlassen. Gegen 21.30 Uhr griffen Kräfte eines Spezialeinsatzkommando (SEK) zu und nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest.

Ob der Täter wirklich eine Waffe bei sich hatte, ist noch unklar. "Bislang konnte weder in dem Bus, noch bei dem festgenommenen 30-jährigen serbischen Staatsangehörigen eine Waffe aufgefunden werden", teilte die Polizei mit.

Der weiße Reisebus steht auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München. In dem Fahrzeug kam es vermutlich zu einer Geiselnahme. Foto: Ralph Goppelt/Vifogra/dpa

Mutmaßliche Geiselnahme: Auch ICE-Strecke war gesperrt

Wegen der Bedrohungslage war auch die nahe ICE-Strecke Nürnberg-Ingolstadt am Dienstagabend zeitweise gesperrt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin.

Die Strecke sei zwischen Allersberg (Rothsee) und Kinding "auf Anordnung der Behörden" zeitweise nicht mehr befahren worden. Es habe eine Umleitung gegeben. Noch am Abend vor 21.45 Uhr sei die Sperrung aber wieder aufgehoben.

Mehr dazu in Kürze. (dpa/fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de