EU spendet 200 Millionen weitere Corona-Impfdosen für ärmere Länder

Mi, 15.09.2021, 10.45 Uhr

Die Europäische Union will 200 Millionen weitere Corona-Impfdosen für ärmere Länder spenden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer "Investition in die Solidarität und einer Investition in die weltweite Gesundheit".