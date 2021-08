Corona: Das sind die Quarantäne-Regeln an Schulen - der Überblick

RKI: Junge Erwachsene sind treibender Faktor in vierter Corona-Welle

RKI: Junge Erwachsene sind treibender Faktor in vierter Corona-Welle

Junge Erwachsene sind der treibende Faktor in der vierten Corona-Welle in Deutschland. Das geht aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts hervor. In der Altersgruppe der 10- bis 24-Jährigen werden Inzidenzen von mehr als 100 pro 100.000 Einwohnern verzeichnet.