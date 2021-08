Haiti: Inselstaat von schwerem Erdbeben erschüttert – Tsunamiwarnung

Berlin/Port-au-Prince Vor Haiti bebte am Samstag die Erde. US-Behörden meldeten ein starkes Erdbeben der Stärke 7,2. Auch vor einem Tsunami wird gewarnt.

Vor Haiti bebte am Samstag die Erde.

Schweres Erdbeben vor Haiti

Stöße der Stärke 7,2 erschütterten die Insel, in der Hauptstadt gerieten Menschen in Panik

Aus anderen Landesteilen gibt es Berichte von Verletzten und Toten

Schweres Erdbeben vor Haiti. Wie die Behörde United States Geological Survey (USGS) am Samstagnachmittag meldete, wurde der Inselstaat von einem Beben der Stärke 7,2 erschüttert. Das Epizentrum lag 12 Kilometer nordöstlich von Saint Louis du Sud, im Südwesten des Landes. Die Behörden gaben eine Tsunamiwarnung heraus.

Notable quake, preliminary info: M 7.2 - 12 km NE of Saint-Louis du Sud, Haiti https://t.co/tnySNtAOq3 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2021

Kurz nach dem ersten wurde laut Behördenangaben ein zweites Beben der Stärke 5,2 gemessen. Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, die Menschen in der Hauptstadt Port-au-Prince hätten die Erschütterungen gespürt und seien in Panik auf die Straßen gerannt.

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich am Samstagnachmittag Bilder und Videos von schweren Schäden in Städten wie Jeremie und Les Cayes. Dort soll es viele Verletzte und Tote gegeben haben.

Haiti wurde zuletzt 2010 von einem Erdbeben der Stärke 7,0 erschüttert. Schätzungen zufolge starben damals zwischen 220.000 und 500.000 Menschen, die Regierung bezifferte die Opferzahl auf 316.000 Tote. (pcl)

