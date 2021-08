Lidl: Discounter bietet bald Cannabis-Produkte an

Über kaum einen anderen Wirkstoff wurde in letzter Zeit so viel gesprochen wie über CBD, denn er kann ganz schön viel – allerdings nicht high machen. Der Wirkstoff Cannabidiol, kurz CBD, wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen.

Lidl nimmt in den nächsten Wochen Cannabis-Produkte in das Sortiment auf. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, sollen 21 Produkte als Aktionsartikel bei dem Discounter verkauft werden, darunter "Cannabis-Cookies", "Hash-Brownies" und "Cannabis-Energy-Drinks".

Eine berauschende oder gesundheitsfördernde Wirkung sollen die Produkte jedoch nicht haben, da sie kein Tetrahydrocannabinol (THC) oder Cannabidiol (CBD) enthalten. Überzeugen sollen die Artikel vielmehr durch ihren Hanf-Geschmack und ihre Aufmachung.

Cannabis-Produkte: 1,5 Millionen Artikel an Lidl geliefert

Vertrieben werden sie von dem Startup "The Green Dealers", das seit November 2020 auf dem Markt ist. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, sind die Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens, Arnim von Brunn und Michael Kühn, gleichzeitig Manager bei einem Lebensmittelkonzern. Dieser steht laut Brunn jedoch nicht in Verbindung mit "The Green Dealers". Lesen Sie auch: Warum Nutzhanf der Rohstoff der Zukunft sein könnte

Die von "The Green Dealers" an Lidl verkauften Produkte stammen wiederum von dem tschechischen Hersteller Euphoria, der weitere Cannabis-Artikel anbietet, die teilweise auch CBD enthalten, so die Lebensmittelzeitung. "The Green Dealers" agiert somit als Vertriebsdienstleister.

Laut des Managers hat "The Green Dealers" in den vergangenen Tagen 1,5 Millionen Euphoria-Artikel an Lidl geliefert. Ein weiteres Wachstum erhofft sich "The Green Dealers", falls es zu einer Legalisierung des Cannabis-Bestandteils THC kommen sollte: "Dann geht es ums richtige Geld", so der Manager. Auch interessant: Cannabis: Medizinprodukte werden in Deutschland beliebter

