Türkei: Waldbrände immer heftiger - Warnung für Urlauber

In der Türkei sind in mehreren Provinzen Feuer ausgebrochen

Über 150 Waldbrände wurden gemeldet, auch ein deutsch-türkisches Pärchen starb

Das Auswärtige Amt warnt Urlauber und rät zu Vorsicht

Noch immer toben in der Türkei schwere Waldbrände. Tausende Feuerwehrleute kämpfen im Süden der Türkei seit Tagen gegen die Flammen. Seit vergangenem Mittwoch sind in mehreren Provinzen zahlreiche Feuer ausgebrochen, vieles deutet auf Brandstiftung hin. Ein Großteil der Brände ist zwar inzwischen unter Kontrollen, einige bereiten den Behörden aber noch immer Sorgen.

So standen am Montag rund um den Ferienort Marmaris bewaldete Hügel außerhalb der Stadt in Flammen. "Das ist eine Katastrophe", sagte ein Anwohner der Nachrichtenagentur AFP. Zeitweise war sogar befürchtet worden, die Feuer könnten den Landweg nach Marmaris, das auf einer Halbinsel liegt, abschneiden. Genau das war am Sonntag in Bordum passiert: Weil Straßen nicht mehr befahrbar waren, mussten mehr als 1100 Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden.

Türkei: 150 Waldbrände registriert

Insgesamt wurden in der Türkei inzwischen 150 Waldbrände registriert, berichtet AFP. 123 davon seien gelöscht, hieß es bereits am Montag. Dennoch wüten unter anderem um die Ferienorte Antalya und Marmaris noch immer schwere Feuer.

Verzweifelte Menschen wenden sich daher auf Instagram an die Öffentlichkeit und bitten um Hilfe. Unter dem Hashtag "#helpturkey" gibt es zahlreiche Aufrufe, die Türkei im Kampf gegen die Flammen zu unterstützen. "Ich wende mich an alle Länder, die uns helfen können", schreibt etwa ein Nutzer. Man brauche dringend mehr Löschflugzeuge, um die Brände unter Kontrolle zu bringen.

Eben solche wurden bereits aus mehreren Ländern in die Türkei geschickt. Die EU entsandte drei Flugzeuge aus Spanien und Kroatien, auch aus der Ukraine und Russland kam Hilfe. Insgesamt sind in den Brandgebieten mehr als 4000 Feuerwehrleute im Einsatz. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, versicherte, in "dieser sehr schwierigen Zeit" stehe die EU an der Seite der Türkei.

Waldbrände in der Türkei: Wohngebiete und Hotels evakuiert

Für die Türkei sind es die schlimmsten Brände seit gut einem Jahrzehnt. Seit deren Jahresbeginn wurden nach Behördenangaben fast 95.000 Hektar Fläche durch Brände zerstört. In den Jahren 2008 bis 2020 waren es im selben Zeitraum durchschnittlich nur rund 13.000 Hektar. Zahlreiche Siedlungen und auch Hotels mussten evakuiert werden.

Besonders schwer von den Bränden betroffen ist die Provinz Antalya. Dort mussten etwa in der Stadt Manavgat mehrere Wohnviertel evakuiert werden, nachdem die Flammen auf Häuser übergegriffen hatten. Auch im Urlaubsort Antalya gab es dem Sender NTV zufolge Evakuierungen. Am Sonntag wurden dort zwei Leichen geborgen. Die Zahl der durch die Brände gestorbenen Menschen stieg damit auf acht. Hunderte wurden laut Katastrophenschutz verletzt.

Unter den Toten soll laut türkischen Medien auch ein deutsch-türkisches Ehepaar sein, dass in Manavgat lebte. Eine offizielle Bestätigung des Auswärtigen Amtes gibt es bisher nicht. Der Mann und die Frau seien leblos auf einem Weg entdeckt worden. Laut der Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi hatte das in Deutschland geborene Paar versucht, von seinem Haus zu einem nahe gelegenen Brunnen zu fliehen.

Starke Winde fachen Waldbrände in der Türkei an

Vor allem wegen des starken Windes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Aber auch die ungewöhnlich hohe Anzahl an gleichzeitig zu bekämpfenden Feuern stellt die Behörden vor große Herausforderungen. Es komme nur selten vor, dass so viele Brandeinsätze gleichzeit koordiniert werden müssten, sagte Bekir Pakdemirli, der türkische Minister für Land- und Forstwirtschaft, am Freitag.

Die große Anzahl der Brände sorgt im Netz für Diskussionen: So wird spekuliert, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte. Auch diese Möglichkeit werde untersucht, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass in Verbindung mit den Feuern drei Personen festgenommen wurden.

Deutsche schildern dramatische Situation

Eine Deutsche, die mit ihrer Familie in Manavgat lebt, schildert im Gespräch mit unserer Redaktion in der vergangenen Woche die dramatische Lage. "Der Rauch wird immer extremer", sagt sie am Donnerstag. Asche und Ruß fielen vom Himmel. Der Boden sei mit einer schwarzen Schicht bedeckt. "Es ist so schlimm und wir hoffen wirklich, dass nicht noch Schlimmeres passiert." Dennoch hätten sie bereits ihre Koffer gepackt. "Die Situation macht Angst. Der ganze Himmel ist orange. Aktuell ist nicht absehbar, wie es weitergeht."

Ein deutscher Urlauber berichtet unserer Redaktion von einer extremen Verunsicherung. Wegen der Asche in der Luft sei die Familie die meiste Zeit in ihrem Hotelzimmer. "Wir sind gerade mittendrin im TUI Blue, haben keinen Strom mehr. Die Hubschrauber holen vor unserem Strand das Wasser zum Löschen. Hier ist alles so dunkel, wie in der Abenddämmerung. Mal sehen wie es weiter geht."

Waldbrände in der Türkei: Das Auswärtige Amt warnt

Das Auswärtige Amt riet angesichts der großflächigen Waldbrände insbesondere in den Provinzen Antalya, Mugla und Aydin zur Vorsicht. Vor einem etwaigen Urlaub solle man sich bei den Reiseveranstaltern über die aktuelle Lage informieren und vor Ort die Anweisungen des Hotelpersonals und der Behörden befolgen. Um weitere Waldbrände zu verhindern, wurde in Teilen der Türkei der Zutritt zu Wäldern verboten.

Auch in anderen Ländern Südeuropas toben durch die aktuelle Hitzewelle bedingt Waldbrände. Italien meldete laut der Nachrichtenagentur AFP zuletzt 800 Feuer, in Griechenland mussten Anwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden.

