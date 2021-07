Chempark Leverkusen: Explosion - Rauchsäule steigt auf

Berlin. Auf dem Gelände des Bayer Chemparks in Leverkusen hat es eine schwere Explosion gegeben. Anwohnende sollen in ihren Wohnungen bleiben.

Chemiekonzern Bayer in Leverkusen: Auf dem Firmengelände hat es einen Brand gegeben.

Auf dem Gelände des Bayer Chemparks in Leverkusen hat es am Dienstag eine schwere Explosion gegeben. Der Knall der Detonation sei im gesamten Stadtgebiet zu hören gewesen, berichtet unter anderem der WDR. Die Druckwelle der Explosion sei bis ins rund 4 Kilometer entfernte Opladen zu spüren gewesen. Über dem Gelände steigt eine Rauchsäule auf, die kilometerweit zu sehen ist. Was die Explosion ausgelöst hat, war zunächst unklar.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

Die Explosion ereignete sich in der Sondermüll-Verbrennungsanlage des Unternehmens Currenta. Das Unternehmen berichtete, Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und Luftmesswagen seien im Einsatz. Die Polizei sperrt Straßen im Umkreis um das Gelände sowie die Autobahn A1 in beiden Richtungen, wie die Polizei Köln bei Twitter mitteilte. Autofahrende sollen den Bereich großräumig umfahren.

Die Warnapp NINA hat einen Alarm ausgelöst und die Bevölkerung gewarnt. Menschen sollen sich nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen geschlossen halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Anwohnenden wird empfohlen, sich in den Medien zu informieren und das betroffene Gebiet zu meiden. (pcl/dpa)

