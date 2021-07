"Tiny Houses" für Obdachlose in Los Angeles

Fr, 23.07.2021, 07.02 Uhr

In den USA leben nur in New York mehr Obdachlose als in Los Angeles. Die Stadt in Kalifornien hat nun dutzende "Tiny Houses" aufgestellt, um einigen Obdachlosen eine Perspektive zu bieten. Die Bewohner sind glücklich über ihre wiedergewonnene Privatsphäre.