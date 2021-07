Hochwasserschäden gehen in die Milliarden

Mi, 21.07.2021, 15.47 Uhr

In der Hochwasserkatastrophe gehen die Schäden in die Milliarden. Die Versicherer weisen darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Hausbesitzer in Deutschland nicht gegen Naturgewalten wie Hochwasser abgesichert sind.