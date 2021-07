Dicke Luft in New York durch Brände an US-Westküste

Rauch der Waldbrände im Westen der USA erreicht New York - grauer Dunst umhüllt die Ostküstenmetropole. Die Umweltbehörde des Bundesstaates New York ruft wegen erhöhter Feinstaubbelastung den Gesundheitsalarm aus.

