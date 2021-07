Witwe von ermordetem Staatschef Moïse zurück in Haiti

So, 18.07.2021, 12.58 Uhr

Martine Moïse, die Witwe des ermordeten haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse, ist zurück in Haiti. Die 47-Jährige war bei dem Attentat Anfang Juli verletzt worden und wurde zwischenzeitlich in einer Klinik in Florida behandelt.