Corona-Impfung: Wie andere EU-Länder gegen die Impfmüdigkeit kämpfen

Die wachsende Impfmüdigkeit in Europa alarmiert die Regierungen. Einige EU-Länder haben eine für bestimmte Bevölkerungs- oder Berufsgruppen erlassen. Auch für den Besuch von Restaurants oder Kinos soll es Limits geben.

Welche Länder jetzt bei Impfmüden durchgreifen und welche Sanktionen drohen, wenn man die Impfpflicht missachtet, haben wir im Überblick zusammengefasst.

Frankreich: Impfpflicht im Gesundheitsbereich

Frankreich führt eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich ein. Bis Mitte September haben Angestellte in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen Zeit, sich impfen zu lassen.

Als Begründung führte Präsident Emmanuel Macron am Montagabend die rasante Ausbreitung der Delta-Variante an. Die TV-Ansprache zeigte unmittelbar Wirkung: Nach der Rede buchten die Franzosen im Internet fast eine Million Corona-Impftermine.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Olivier Véran kann ungeimpftes Gesundheitspersonal dann nicht mehr arbeiten und wird auch nicht mehr bezahlt. Auch für die gesamte Bevölkerung stelle sich die Frage einer Impfpflicht, betonte Präsident Macron.

PCR-Tests werden in Frankreich wieder kostenpflichtig

Im Alltagsleben erhöht die Regierung ebenfalls den Impfdruck. Vom 21. Juli an ist für den Kino- oder Theaterbesuch ein negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis notwendig. Ab August soll ein Nachweis auch in Fernzügen, Bussen, Restaurants, Einkaufszentren und Krankenhäusern verpflichtend sein. Auch interessant: Malta: Urlaub nur noch für Geimpfte - das sind die Regeln

Um die Impfkampagne weiter anzukurbeln, sollen PCR-Tests ab Herbst kostenpflichtig werden. Wer sich also ohne vollständige Impfung länger als zwei Tage in Frankreich aufhält, wird künftig wohl in die eigene Tasche greifen müssen.

PCR- und Antigentests sind für ausländische Touristen in Frankreich dann nicht mehr wie bisher kostenlos. Nach Angaben des Onlineportals Our World in Data erhielten in Frankreich bisher 52,3 Prozent der Bevölkerung den ersten und 36,1 Prozent den zweiten Piks. Lesen Sie auch: Urlaub in Frankreich – Was Sie bei der Reise beachten müssen

Athen: Ungeimpfte Gäste müssen im Außenbereich bleiben. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Auch Griechenland führt Impfpflicht im Gesundheitsbereich ein

Athen hat ähnliche Regeln wie Frankreich erlassen. Ab Mitte August gilt in Griechenland die Impfpflicht für Personal in Alten- und Pflegeheimen, ab dem 1. September für die Kräfte im Gesundheitsbereich.

Andernfalls könnten sie freigestellt werden, kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis an. Die Patienten auf den Intensivstationen seien „zu 99 Prozent nicht geimpft“, begründete Mitsotakis die neuen Maßnahmen. Lesen Sie auch: Urlaub in Griechenland – Diese Corona-Regeln gelten für Touristen

Darüber hinaus dürfen sich die Menschen künftig nur noch in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind. Die Regelung gilt auch für ausländische Touristen. Sie können zwar mit einem negativen PCR- oder Schnelltest einreisen, brauchen aber für Restaurants oder Bars künftig einen Impfnachweis. 50,3 Prozent der Bevölkerung haben bisher die erste, 40,9 Prozent die zweite Impfdosis bekommen.

Italien: Zwangsurlaub für ungeimpfte Krankenpfleger

In Italien sind Ärzte und anderes medizinisches Personal bereits seit dem 25. Mai zur Immunisierung verpflichtet. Wer sich weigert, wird in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt oder darf nur noch Aufgaben ohne direkten Patientenkontakt erfüllen.

Dagegen haben rund 300 Betroffene geklagt. Von der Regelung betroffen sind Mediziner und Krankenpfleger, aber auch Apotheker und Ärzte mit eigener Praxis. 59,3 Prozent der Bevölkerung wurden einmal, 38,1 Prozent zweimal geimpft. Mehr zum Thema: Italien – Diese Corona-Regeln müssen Urlauber beachten

