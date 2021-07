Richard Branson ist mit "VSS Unity" ins All gestartet

Spaceport America Branson vor Bezos: Im Wettrennen ins All hat der Brite die erste Duftmarke gesetzt. Das Raumschiff trat am Sonntagabend ins All ein.

Der britische Milliardär Richard Branson hat seinen Flug ins Weltall angetreten. Der 70-Jährige war am Sonntag mit zwei Astronautinnen und drei Astronauten in seinem Raumschiff, der „VSS Unity“, im Schlepptau eines Mutterflugzeugs von einem Flughafen im US-Bundesstaat New Mexico aufgebrochen.

In einer Höhe von etwa 15 Kilometer wurde das Raumschiff abgesetzt, beschleunigte dann auf eine Geschwindigkeit von mehr als 3700 Stundenkilometer und soll dann - wenn alles nach Plan läuft - anschließend in über 80 Kilometern Höhe in die Schwerelosigkeit eintauchen. Auch interessant: Bransons Kurztrip ins All: Hier sehen Sie den Flug live

Die "VSS Unity" von Bransons Raumfahrtfirma Virgin Galactic absolvierte im Mai einen Testflug. Foto: dpa

Branson fliegt neun Tage vor Jeff Bezos ins All

Ziel von Branson, aber auch von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk ist es, ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einzusteigen. Doch Bransons All-Trip ist auch ein gelungener PR-Coup gegen seinen Konkurrenten Bezos: Der reichste Mann der Welt hatte in den vergangen Wochen seinen Flug am 20. Juli ins Weltall mit großem Aufwand beworben – dann kam Unternehmer Branson und kündigte an, dass er neun Tage früher fliegen werde.

Mit Musk posierte Branson am Sonntagmorgen noch auf einem Twitterfoto und schrieb: „Ein großer Tag liegt vor uns. Toll, um den Morgen mit einem Freund zu beginnen. Ich fühle mich gut, aufgeregt, bereit.“

(fmg/dpa)

