Berlin: Türkischer Journalist Acarer mit Messer attackiert

Berlin Der türkische Journalist Erk Acarer wurde in der Türkei immer wieder bedroht und floh nach Berlin. Nun wurde er auch dort angegriffen.

Der türkische Journalist Erk Acarer ist in Berlin attackiert worden.

Gewalttat Messerangriff auf türkischen Journalisten Acarer in Berlin

Der türkische Journalist Erk Acarer ist in Berlin in seiner Wohnung von Unbekannten angegriffen worden. Wie der im Exil lebende Journalist auf Twitter mitteilte, hätten ihn die Täter mit Faustschlägen und Messern attackiert. Die Polizei bestätigte die Attacke ohne Details zu veröffentlichen.

Erk Acarer war 2017 mit seiner Familie nach Berlin gekommen. In der Türkei war er laut der Organisation "Reporter ohne Grenzen" für seine kritische Berichterstattung zu islamistischem Terror, islamistischem Fundamentalismus und dem Krieg in Syren immer wieder bedroht worden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım. pic.twitter.com/ZLaCAikpQs — Erk Acarer (@eacarer) July 7, 2021

Erk Acarer mit Botschaft an Erdogan? "Werde mich dem Faschismus nie ergeben"

"Ich kenne die Täter. Ich werde mich dem Faschismus nie ergeben", schrieb Acarer in einem weiteren Tweet. Der ebenfalls im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar wertete den Angriff als "direkte Botschaft" des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, der damit deutlich machen wolle, dass die Türkei "einen regimekritischen Journalisten sogar in Berlin angreifen" könne.

(dpa/jas)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de