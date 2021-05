Hindu-Priester bitten Corona-Göttinnen um Hilfe

Fr, 28.05.2021, 07.10 Uhr

Mit Gebeten und Opfergaben bitten Hindu-Priester in Indien zwei "Corona-Göttinnen" um überirdischen Beistand. Die beiden Statuen stehen in einem Tempel in der südindischen Stadt Coimbatore, die von der heftigen zweiten Infektionswelle in Indien besonders stark betroffen ist.