Einbruch in Grünes Gewölbe: Fünfter Verdächtiger gefasst

Di, 18.05.2021, 11.20 Uhr

Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden ist ein fünfter Tatverdächtiger gefasst worden. Der bislang flüchtige 22-Jährige wurde in Berlin-Neukölln festgenommen.