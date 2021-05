Priorisierung für Impfstoff von Johnson & Johnson in Deutschland aufgehoben

Mo, 10.05.2021, 10.34 Uhr

Die Priorisierung für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson ist in Deutschland aufgehoben. Der Impfstoff könne nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoentscheidung auch an jüngere Menschen verimpft werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin.