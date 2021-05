China: Entsetzen über Überraschungs-Boxen mit Welpen

Sa, 08.05.2021, 13.44 Uhr

In China haben Tierschützer einen Transport mit mehr als 150 jungen Tieren in winzigen Boxen gestoppt, zahlreiche Tiere waren bereits verendet. In China boomt das Geschäft mit "Black Boxes" mit lebenden Tieren.