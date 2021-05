Weg für Erleichterungen für Corona-Geimpfte ist frei

Fr, 07.05.2021, 10.12 Uhr

Der Weg für die Erleichterungen für Geimpfte in Deutschland in der Corona-Pandemie ist frei: Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat der entsprechenden Verordnung zu. Damit kann sie am Wochenende in Kraft treten.