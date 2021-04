Christoph Metzelder: Ex-Fußballprofi legt Teilgeständnis ab

Fast hundert Journalisten hatten sich angemeldet, weil sie den Prozess vor Ort begleiten wollen. Es waren zu viele. 28, pandemiegerecht verteilt auf Gerichtssaal und Nebenraum, sitzen seit 9.30 Uhr im Düsseldorfer Amtsgericht, wo Christoph Metzelder sich verantworten muss.

Aus der Verlesung der Anklageschrift geht hervor, dass es sich bei den von Metzelder verschickten Bildern explizit um Kinderpornografie handelt. Auf den Bildern ist laut Anklage auch der Missbrauch von Kindern zu sehen.

Kurz nach dem Beginn wurde der Prozess kurzzeitig für ein Rechtsgespräch unterbrochen. Richterin Astrid Stammerjohann hatte in einem Hinweis angedeutet, dass für Metzelder eine Bewährungsstrafe von zehn bis zwölf Monaten infrage kommen könnte. Beobachter erwarteten, dass der Prozess bereits am Donnerstag beendet werden könnte.

Metzelder vor Gericht: „Akzeptiere die Strafe und bitte um Vergebung“

Das Rechtsgespräch brachte indes zunächst keine Einigung. Metzelder äußerte sich aber anschließend erstmals konkret zu den Vorwürfen. Es habe keine Übergriffe gegeben, und es seien auch keine geplant gewesen. „Ich habe an Dateien nur besessen, was ich verschickt habe“, sagte er vor Gericht. „Nichts basiert auf einer tieferen Neigung.“ In den Chats sei es ihm „um gemeinsame Grenzüberschreitungen“ gegangen.

Neben der strafrechtlichen Betrachtung gebe es eine moralische Schuld, räumte der 40-Jährige ein und sagte: „Ich akzeptiere die Strafe und bitte um Vergebung. Ich werde damit bis ans Ende meines Lebens leben müssen.“ Er habe sich „in den letzten zwölf Monaten mit meinem Verhalten auseinandergesetzt“. Und: „Ja, ich habe das getan, obwohl ich weiß, welch unerträgliches Leid das für die Kinder bedeutet.“ Das sei eine „Wunde, die nie heilen wird“.

Ehemaliger Profi will Auszeichnungen zurück geben

Zum Prozessbeginn am Morgen hatte der Angeklagte selbst seine Vita vorgestellt und ausgeführt, stolz auf sein Engagement zu sein. Gleichzeitig kündigte er an, aus Respekt seine Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz und den Landesverdienstorden zurückgeben zu wollen. Das Bundesverdienstkreuz war ihm verliehen worden, weil er sich für die Rechte der Kinder mit seiner Stiftung so vorbildlich engagierte.

Metzelders Verteidiger führte aus, dass jährlich 18.761 Fälle dieser Art bundesweit bearbeitet würden – häufig ohne öffentlichen Prozess. Er kritisierte, dass der Fall Metzelders in der Öffentlichkeit ausgetragen würde.

Angeklagt ist Metzelder wegen des Verschickens von insgesamt 29 kinderpornografischen Bildern an drei Frauen im Jahr 2019. Entsprechende Chatverläufe soll die Staatsanwaltschaft gesichert haben.

Christoph Metzelder steht seit Donnerstag vor Gericht. Foto: Federico Gambarini / dpa

Metzelder musste durch die Vordertür ins Gerichtsgebäude

Metzelder musste durch die Vordertür ins Gerichtsgebäude. Bereits am frühen Morgen hatten sich rund 30 Fotografen und Kameraleute vor dem Gerichtssaal postiert. Die Verteidiger sollen die Richterin gebeten haben, dass er über die abgeschottete Vorführstelle der Gefangenen in Saal E 116 kommen könne, doch das wurde offensichtlich abgelehnt. Im Gerichtsgebäude warteten nicht nur Journalisten, sondern auch andere Prozess-Interessierte. Mehr als 16 Sitzplätze im Saal blieben ihnen allerdings nicht.

Christoph Metzedler, der ehemalige Fußball-Nationalspieler, in Gesellschaft, Politik und Kirche perfekt vernetzt, im Besitz von kinderpornografischen Bildern? Es konnte niemanden überraschen, wie groß das öffentliche Interesse an dem Fall ist.

Metzelder muss das Urteil der Gesellschaft stärker fürchten

Metzelder und seinen Anwälten war genau das freilich von jenem Septembertag 2019 an bewusst, da Ermittler ihn in der Sporthochschule Hennef aufsuchten und ihn über die Vorwürfe aufklärten, Handy, Computer und Laptop beschlagnahmten. Das hätte sich zweifellos dezenter regeln lassen, zumal neben der Polizei auch ein „Bild“-Reporter gleich mit von der Partie war.

Die ARD ließ die Zusammenarbeit mit Metzelder ruhen

So aber war der Vorfall sofort mit Fotos aus Hennef und Großbuchstaben plakativ in der Welt, Metzelder ließ die Ämter in der Stiftung ruhen, stieg aus der Marketingagentur aus, die er geführt hatte, und die ARD teilte mit, dass sie die Zusammenarbeit mit ihm als TV-Experten ruhen lasse.

Die Durchsuchung bezeichnete der Angeklagte vor Gericht denn auch als Zäsur: Er lebe seitdem beruflich und privat zurückgezogen.

Dass die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt, gehört zu den Grundfesten einer funktionierenden Rechtsordnung – das öffentliche Bewusstsein allerdings ordnet sich dieser Spielregel nicht unter. Schon gar nicht, wenn es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht. Das Urteil der Gesellschaft muss ein Beschuldigter in diesem Fall stärker fürchten als das des Gerichts.

Metzelders Anwälte bekämpften die Berichterstattung

Umso intensiver rangen Metzelders Anwälte im Streit mit Medien, Politik und Justiz bis zuletzt darum, Berichterstattung, wo es geht, zu verhindern. Mal gelang es ihnen, mal lenkten sie in ihrem Bestreben noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall. Mit ihrem wichtigsten Ziel scheiterten sie: den Prozess zu verhindern.

Ein Gespräch der Kronzeugin mit der „Zeit“ vor zwei Monaten richtete aus Metzelders Sicht den größten Schaden an, weil sie ihn darin detailliert und schwer belastete. Mit ihr hatte er ihren Angaben zufolge eine Nacht in einem Hamburger Hotel verbracht – und später, offenbar im Austausch über sexuelle Fantasien, Bilder per Whatsapp geschickt. Diese sollen in mindestens zwei Fällen expliziten Kindesmissbrauch zeigen.

Die Hauptbelastungszeugin wird höchstwahrscheinlich nicht aussagen

Die 40-Jährige wird im Prozess in Düsseldorf mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht aussagen, weil sie selbst eine Hauptverhandlung zu erwarten hat. Grund: Sie hat einen Strafbefehl gegen sich nicht akzeptiert. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hält ihr vor, Metzelder zum Verschicken der Bilder ermuntert zu haben.

Eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von erst 300, dann 500 Euro hatte sie abgelehnt. „Weil sie sich nichts hat zuschulden kommen lassen“, beharrt ihr Anwalt Leon Kruse. Sie habe den Bildern zugestimmt, um Metzelder letztlich zu überführen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh Metzelder 2017 den Verdienstorden. Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / Britta Peders

Eine Freundin, der sie sich anvertraute und die ihr den Kontakt zu einem ihr bekannten Polizisten in Osnabrück herstellte, ist als Zeugin in Düsseldorf zum Prozess geladen. Gegen zwei weitere Frauen, denen Metzelder Dateien geschickt haben soll und die ihn offenbar nicht angezeigt haben, laufen Verfahren, zu Details äußert sich die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht. Sie habe den Anfangsverdacht den zuständigen Behörden mitgeteilt, die seither ermittelten.

Schon vor Prozessbeginn hatte Ulrich Sommer, einer von Metzelders Anwälten, in einem Interview mit RTL deutlich werden lassen, dass mit großen Kontroversen im Gerichtssaal nicht zu rechnen sein dürfte. In dem TV-Gespräch zeigte sich der Verteidiger um Schadensbegrenzung für seinen Mandanten bemüht und darum, die Anklage zu relativieren – die Existenz der Bilder räumte er ebenso ein wie die Feststellung, dass Metzelder wisse, dass er einen Fehler gemacht habe. Pädophil sei er aber nicht, es sei ihm wohl eher um den Kick der Grenzüberschreitung gegangen. Sommer bestätigte, dass Metzelder seit anderthalb Jahren auf eigenen Wunsch eine Therapie mache.

Wie Richterin Astrid Stammerjohann das bewertet, wird die Öffentlichkeit vielleicht sogar schon heute erfahren. Sie hatte zwar zunächst drei Verhandlungstage angesetzt, im Rahmen einer Absprache könnte sie aber auch schon heute ein Urteil sprechen. Metzelder ist nicht vorbestraft, eine mehrmonatige Bewährungsstrafe plus Geldauflage ist denkbar. So oder so steht er mindestens heute noch einmal im Rampenlicht. Vielleicht ein letztes Mal.