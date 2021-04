Coronavirus-Update: Drosten kritisiert "Notbremse" als nicht ausreichend

Die Bundesregierung will wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage die Notbremse ziehen. Allerdings nur in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mindestens 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Davon hält der Virologe und Corona-Experte Christian Drosten nicht viel.

Die bundeseinheitliche Notbremse sei nicht ausreichend, um die angespannte Lage in den Kliniken zu entschärfen, erklärte Drosten in seinem NDR-Podcast "Coronavirus-Update". "Ich erwarte nicht, dass man damit die Situation in der Intensivmedizin kontrollieren kann", so der Virologe. Drosten befürchtet, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bald stetig zwischen 20.000 und 30.000 liegen wird.

Ein verschärftes Infektionsschutzgesetz würde kaum die Ausbreitung des Coronavirus so eindämmen, wie es derzeit nötig wäre: "Ich denke, dass man da in allernächster Zeit nochmal anders reagieren muss." Die Situation in den Krankenhäusern, gerade auf den Intensivstationen sei derzeit besonders schwierig. Das liege auch an einem "massiven Mangel an Pflegepersonal".

Corona-Schnelltests haben laut Drosten eine deutliche Schwäche

Immerhin: Dass Unternehmen künftig ihre Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten könnten, verpflichtend testen müssten, sei ein Fortschritt. Nur eine Testung pro Woche sei aber fast zu wenig, meint der Virologe. Es sei aber wichtig, dass sich hier überhaupt etwas täte. Lesen Sie auch: US-Behörden raten zu Stopp bei Impfung mit Johnson & Johnson

Problematisch sei es allerdings, die Schnelltests als komplette Absicherung für Öffnungen zu sehen. Denn die relativ unkomplizierten Antigen-Schnelltests haben laut Drosten eine deutliche Schwäche. Anders als PCR-Tests könnten sie eine Corona-Infektion zu oft selbst in der hochansteckenden Phase am Anfang nicht nachweisen. Hierzu gebe es immer mehr Berichte aus Diagnose-Laboren.

Drosten warnt vor trügerischer Sicherheit durch Schnelltests

"Die Schnelltests schlagen erst am Tag eins nach Beginn der Symptome an, da ist man aber schon drei Tage lang infektiös", erklärt Drosten. Gehe man, wie aktuelle Untersuchungen nahelegen, davon aus, dass eine infizierte Person in der Regel acht Tage lang ansteckend ist würde das bedeuten: "An fünf von acht Tagen entdecke ich mit dem Schnelltest eine Infektion, an drei Tagen werde ich sie übersehen." Studien zu diesen Beobachtungen seien in den kommenden Monaten zu erwarten. Auch interessant: Corona-Impfung: Das müssen Arbeitnehmer jetzt wissen

Wegen dieses Effekts sei es geradezu gefährlich, den Einlass zu Theaterdarbietungen, Restaurants oder Konzerten an das Ergebnis eines Schnelltests zu koppeln. Wenn der Test trotz Infektion nicht anschlägt, könnten sich Menschen zu unrecht in Sicherheit wähnen – und sich so auch verhalten. "Es ist nicht so simpel, wie es in der Politik dargestellt wird – nach dem Motto: Jetzt kann alles öffnen, weil wir ja die Schnelltests haben.“

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, schaut sich im Labor Proben an. Foto: Christophe Gateau/dpa

Corona-Tests in Schulen trotzdem sinnvoll – wenn oft genug durchgeführt

Dadurch, dass bei Schnelltests zwischen 40 und 60 Prozent der Infektionen übersehen werden, entsteht laut Christian Drosten eine "Lücke" durch die sich das Coronavirus trotz breiter Teststrategie weiter verbreiten kann. Lesen Sie auch: Drosten und andere Forscher schlagen wegen Corona Alarm

Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité macht aber auch klar: In Schulen sei der Einsatz von Antigen-Schnelltests trotz dieser Vorbehalte angebracht – wenn die Schülerinnen und Schüler mindestens zweimal in der Woche getestet werden. "Selbst wenn bei einer Testung nicht alle Infektionen entdeckt werden, bei der nächsten Testung nach zwei oder drei Tagen werden die Infektionen dann nachgewiesen", meint der Virologe. Durch dieses engmaschige Vorgehen beim Testen in Schulen kann die "Lücke" wohl möglichst klein gehalten werden. (bml)

