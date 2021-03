Mallorca: Nun gibt es Quarantäne-Hotels für deutsche Urlauber

In Palma sind am Sonntag zahlreiche Ferienflieger aus Deutschland gelandet. Da die Insel seit Mitte März kein Corona-Risikogebiet mehr ist, verbringen hier viele deutsche Urlauber ihre Osterferien - zum Unmut vieler Daheimgebliebener.

Wer aus dem Ausland mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland einreisen will, der braucht ab Dienstag einen negativen Corona-Test. Doch was passiert, wenn Mallorca-Urlauberinnen oder -Urlauber kurz vor der Rückreise positiv auf das Virus getestet werden – und somit nicht nach Deutschland fliegen können?

Dafür hat die mallorquinische Regierung nun eine Lösung gefunden. Deutsche Urlauber, die vor ihrer Rückkehr aus Mallorca positiv auf das Coronavirus getestet wurden, können die dann notwendige Quarantäne kostenlos in einem der eigens auf der Insel eingerichteten Hotels für Infizierte verbringen. Das berichtete die „Mallorca-Zeitung“ unter Berufung auf Angaben des regionalen Gesundheitsministeriums.

Mallorca: Reisezusatzversicherung übernimmt Quarantäne-Kosten

Für den Service müsse nur die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) vorgelegt werden. Wer lieber in seinem Hotel oder einer Ferienwohnung bleiben wolle, müsse das aber selbst bezahlen.

Für viele Urlauber stelle sich die Frage jedoch ohnehin nicht, zitierte die Zeitung Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Die Kosten ihrer Unterbringung während einer Quarantäne würden von einer Zusatzversicherung übernommen, die zum Reisepaket gehöre. Ähnliche Absicherungen würden auch andere Reiseveranstalter anbieten, schrieb die Zeitung.

Passagiere kommen auf dem Flughafen Palma de Mallorca an. Tausende Urlauber aus Deutschland sind nach Mallorca gereist. Foto: Clara Margais / dpa

Tausende Urlauber reisen am Wochenende nach Mallorca

Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Damit wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Der Schritt erfolgte, weil die Zahl der Neuinfektionen dort unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gesunken war. Damit entfiel auch eine Quarantäne und zunächst die Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland.

Und trotz aller Appelle zum Reiseverzicht waren zu Beginn der Osterferien am Wochenende Tausende Urlauber nach Mallorca geflogen. Am Samstag kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 folgten nach Angaben des Flughafens am Sonntag. (bef/dpa)

