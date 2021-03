Mi, 03.03.2021, 15.12 Uhr

168 Millionen Kinder weltweit haben während der Corona-Pandemie fast ein Jahr komplett auf Schulunterricht verzichten müssen. Mit 168 leeren Schulbänken vor der UN-Zentrale in New York macht die UN-Kinderrechtsorganisation Unicef auf die Folgen für Kinder und Jugendliche vor allem in ärmeren Weltregionen aufmerksam. N°9463GG