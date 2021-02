Russland: Erste Übertragung des H5N8-Vogelgrippe-Virus auf Menschen

In Russland haben sich erste Menschen mit dem H5N8-Vogelgrippe-Virus infiziert. Sieben Personen seien betroffen - sie sollen sich in einer Geflügelfabrik infiziert haben. Es soll sich um den weltweit ersten Fall einer Übertragung des Virus handeln.

"Informationen über den weltweit ersten Fall der Übertragung der Vogelgrippe (H5N8) auf Menschen wurden bereits an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesendet", sagte Anna Popowa, Leiterin der russischen Gesundheitsbehörde, am Samstag. Die Betroffenen sollen sich "gut" fühlen.

Vogelgrippe: Eine Gefahr für Menschen?

Die Vogelgrippe wird auch als Geflügelpest bezeichnet und tritt sowohl bei Wildvögeln als auch in Geflügelbetrieben auf. Das Virus ist für die Vögel in der Regel tödlich, eine Gefahr für den Menschen wurde bisher nicht angenommen. In Deutschland wurde sie in der Vergangenheit häufiger nachgewiesen, zuletzt Ende 2020 bei mehreren Wildvögeln in Norddeutschland.

Der letzte große Ausbruch der Geflügelpest in Deutschland hatte sich im Winter 2016 ereignet. Hunderttausende Tiere in Geflügelfarmen waren gekeult worden, um das Geschehen einzudämmen. (day/afp)

