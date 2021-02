Schneechaos: Der Wintereinbruch in Bildern

Die Figur des Pittiplatsch aus dem Kinderfernsehen ist mit Schnee bedeckt auf einer Bank an der Krämerbrücke in Erfurt (Thüringen). Nach dem heftigen Wintereinbruch in vielen Regionen Deutschlands am Wochenende geht es auch am Montag mit Extremwetter weiter.

Foto: Martin Schutt / dpa