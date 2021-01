In Auschwitz wird der Opfer der Judenvernichtung gedacht

Mi, 27.01.2021, 19.47 Uhr

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Heute wurde dort ein Kranz in Erinnerung an die Opfer niedergelegt. Dort waren etwa 1,1 Millionen Menschen von den Nationalsozialisten ermordet worden.