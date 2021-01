Dutzende Tote und Verletzte bei Anschlag in Bagdad

Do, 21.01.2021, 14.02 Uhr

Bei einem schweren Anschlag in Bagdad sind dutzende Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Zwei Selbstmordattentäter sprengten sich auf einem großen Altkleidermarkt in die Luft.