"Fenster auf"-Initiative bringt Musik in die Hinterhöfe

Fr, 15.01.2021, 12.54 Uhr

Ein Openair-Konzert mitten im Lockdown, und das im Winter? Das geht: Die Initiative "Fenster auf" bringt den Menschen Live-Musik ins Haus und den Musikern endlich wieder ein Publikum. Jede Woche treten verschiedene Künstler in Innenhöfen auf. An diesem Abend gibt es in Berlin Hiphop zu hören.