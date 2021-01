Mo, 11.01.2021, 11.23 Uhr

US-Polizisten in Washington nehmen bei einem Spalier von ihrem bei dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol in Washington getöteten Kollegen Brian Sicknick Abschied. Über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden Präsidenten Donald Trump gehen die Meinungen in der Hauptstadt auseinander.