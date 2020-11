Aufbau von Impfzentren in Deutschland: Ein logistischer Kraftakt

Do, 26.11.2020, 15.07 Uhr

Die geplante Impfaktion gegen das Coronavirus stellt Bund und Länder vor enorme Herausforderungen. In einem großen Kraftakt werden deutschlandweit zahlreiche Impfzentren gebaut - in Berlin zum Beispiel am stillgelegten Flughafen Tegel.