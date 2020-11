Was lange vermutet wurde, wir nun immer wahrscheinlicher: es gibt Wasser auf dem Mond. Bis dato wurde angenommen, dass es Wasser in den Schattengebieten des Mondes geben könnte. Forscher des SOFIA-Teleskops der NASA entdecken nun Vorkommen im Clavius-Krater, auf der Sonnenseite des Mondes. Warum das so wichtig ist, erfahren Sie hier.