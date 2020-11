Kim Wilde wird 60 - und veröffentlicht Weihnachtsalbum

Mit mehr als 30 Millionen weltweit verkauften Tonträgern zählt Kim Wilde bis heute zu den erfolgreichsten europäischen Popstars aller Zeiten. Am Freitag veröffentlicht die Sängerin, die am Mittwoch 60 wird, die Deluxe-Version ihres Weihnachtsalbums „Wilde Winter Songbook“, die sechs Bonustracks enthält – darunter ein Akustik-Cover von „Last Christmas“.

Was ist für Sie für ein gelungenes Weihnachtsfest unverzichtbar?

Kim Wilde: Auf Geschenke und üppiges Essen kann ich notfalls verzichten. Aber ich möchte die gesamte Familie um mich haben – und ohne großen Baum mit einer üppigen Dekoration geht bei mir nichts. Ich habe eine Menge Deko-Elemente, die ich bei diversen Besuchen auf deutschen Weihnachtsmärkten zusammengekauft habe. Dieses Jahr freue ich mich übrigens ganz besonders auf das Schmücken der Weihnachtstanne.

Warum?

Wegen diesem verdammten Virus war 2020 wirklich ein ganz besonders hartes und anstrengendes Jahr. Deshalb sehne ich mich umso mehr nach einem versöhnlichen Ausklang. Ich kann nur hoffen, dass es auch wirklich ein frohes Weihnachtsfest wird. Niemand kann momentan vorhersagen, wie es mit den Corona-Kontaktbeschränkungen, die wir zurzeit ja auch in England haben, weitergeht. Hoffentlich können auch alle Familienmitglieder zusammenkommen. Alles andere wäre für mich ein Drama.

Apropos Drama. Können Sie glauben, dass Sie in diesen Tagen 60 Jahre alt werden?

So alt schon? Das ist ja furchtbar! (lacht) Ich gebe ehrlich zu: Das körperliche Älterwerden geht mir zuweilen ein wenig auf die Nerven, aber so ist nun mal das Leben. Ich nehme es an und mache das Beste daraus. Warum sollte ich gegen etwas ankämpfen, was ich am Ende ja doch nicht ändern kann?

Was ist heute im direkten Vergleich mit Ihrem jüngeren Ich anders?

Ich achte viel besser auf mich, meinen Körper und mein seelisches Wohlbefinden. Als junge Frau war ich so viel härter zu mir selbst. Ich habe Demut und Dankbarkeit entwickelt. Heute bin ich auch für die kleinen Freuden sehr dankbar, die mir das Leben jeden Tag bereithält. Dinge, die ich als junge Frau für selbstverständlich genommen und deshalb gar nicht registriert habe.

Wie halten Sie es mit Fitnesstraining?

Ich zwinge mich, drei- bis viermal die Woche Sport zu machen – auch wenn ich es manchmal einfach nur hasse und so gar keine Lust habe. Aber ich ziehe das mit dem Hanteltraining und Yoga eisern durch. Weil es eben einfach sein muss. Der Körper ist unser Tempel und dementsprechend gut müssen wir ihn pflegen. Deshalb trinke ich bis auf ganz wenige Ausnahmen auch keinen Alkohol mehr.

Lesen Sie hier : Paris Hilton und Co.: Warum die Nullerjahre zurückkommen

Gab es für Sie eine Initialzündung für Ihren Beschluss, Alkohol auf die rote Liste zu setzen?

Das war vor sechs Jahren, als ich gemeinsam mit Alice Cooper durch Deutschland getourt bin. Dabei habe ich ihn näher kennengelernt und war sehr beeindruckt, wie unglaublich fit und energiegeladen er mit Mitte 60 noch war. Als junger Mann hatten ihn Alkohol und Drogen fast zerstört, doch nun ist er seit Jahrzehnten trocken. Und da dachte ich mir: Es ist vielleicht keine schlechte Idee, fortan nur noch auf Sex und Rock’n’Roll zu setzen und auf die „drugs“ in Form von Drinks zu verzichten.

Wie ist Ihr „gefühltes“ Alter?

In manchen Momenten fühle ich mich immer noch wie 30. Aber wenn ich zum Beispiel mit meinen engsten Freundinnen quatsche, die ich seit meiner Teenagerzeit kenne, holt mich die Realität zuweilen ziemlich schnell wieder ein.

Inwiefern?

Früher ging es in unseren Gesprächen oft um Männer, Liebeskummer oder Sex. Heute landen wir viel zu schnell bei Themen wie Rückenbeschwerden, Hitzewallungen, den Problemen unserer inzwischen erwachsenen Kinder oder den besten Haartönungsmitteln. (lacht)

Mehr zum Thema : Adele scherzt bei „Saturday Night Live“ über Gewichtsverlust