Notfallplan: Covid-Patienten sollen bundesweit verteilt werden

Von Montag an soll ein Teil-Lockdown verhindern, dass das Gesundheitssystem durch die Corona-Pandemie überlastet wird. Sollten Intensivbetten trotzdem knapp werden, haben Bund und Länder einen Notfallplan entwickelt.

Bei einer starken Zunahme von Intensivpatienten mit Covid-19-Erkrankung sollen diese in Zukunft nicht nur regional, sondern deutschlandweit auf freie Kliniken verteilt werden. Dadurch sollen Kliniken in stark betroffenen Regionen entlastet und die Patientenversorgung gesichert werden.

Notfallplan für Krankenhäuser: Kleeblattprinzip zur Patientenübernahme

„Entwickelt sich eine Lage, die eine Verlegung über die Nachbarländer beziehungsweise angrenzende Regionen hinaus erforderlich macht, findet ein sogenanntes Kleeblattprinzip Anwendung", heißt es im Konzept des Bundesinnenministeriums, das dieser Redaktion vorliegt. Dafür wurden fünf Großregionen festgelegt. Die Krankenhäuser einer Region sollen sich dann gegenseitig bei der Übernahme von Patienten per Rettungswagen oder Hubschrauber unterstützen sollen.

Laut Konzept haben sich im Norden Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen. Im Osten sind es Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Südwesten sollen sich Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland gegenseitig unterstützen. Die bevölkerungsreichsten Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern bilden demnach eigene Großregione n.

Corona-Pandemie: Patienten sollen bei drohender Überlastung verlegt werden

Es sei sinnvoll und notwendig, sich aufgrund der stark steigenden Fallzahlen in den Kliniken mit Eskalationskonzepten auf eine Überforderung vorzubereiten, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), dieser Zeitung. „Das haben die Länder und der Bund mit dem so genannten Kleeblatt-Konzept getan, welches noch vor einer Überlastung der klinischen Versorgungskapazitäten eingreift."

Sollte sich in einem Bundesland oder einer Region eine starke Beanspruchung abzeichnen oder sogar eine Überlastung eintreten, werde über zentral eingerichtete Stellen in den Regionen der überregionale Patiententransport in aufnahmefähige Regionen organisiert. Auf diese Weise würden Patienten auch bei einer starken Belastung der Kliniken die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte, seien Bund und Länder in der Lage, das Konzept jederzeit zu starten.

Der Anteil Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, liege mit sieben bis acht Prozent aller Infizierten relativ hoch, heißt es im Konzept des Innenministeriums. „Daher werden bei steigenden Fallzahlen die Kapazitätsgrenzen in der Intensivmedizin als erstes überschritten." In den vergangenen Tagen hatten bereits die ersten Kliniken Alarm geschlagen und vor einer baldigen Überlastung gewarnt.

