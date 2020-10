RKI-Chef zu Corona-Zahlen in Deutschland: „Noch haben wir die Chance“

Berlin. Mehr als 11.000 Corona-Neuinfektionen registrierte das Robert Koch-Institut am Donnerstag. So reagierte der RKI-Chef vor der Presse.

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen 11.287 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit hat die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland erstmals seit Beginn der Pandemie den Wert von 10.000 überschritten.

Mit Blick auf die stetig steigenden Fallzahlen informierte das RKI am Donnerstagvormittag in einer Online-Pressekonferenz zum Corona-Trend in Deutschland. RKI-Präsident Lothar Wieler, der bereits in seiner letzten Stellungnahme den Ernst der aktuellen Lage betont hatte, sagte: „Wir sind nicht machtlos. Noch haben wir die Chance, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, wenn wir die AHA+L-Regeln befolgen. Wir alle sind von der Pandemie betroffen und wir alle müssen alles dafür tun, sie zu überstehen.“ Auch die Nutzung der Corona-Warn-App sei von Bedeutung, so Wieler.

Was genau mit den „AHA+L“-Regeln gemeint ist, erläutert ein Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert:

Die Zahl der #Neuinfektionen steigt stark. Was jeder dagegen tun kann: diese Verhaltensregeln einhalten - gerade im Herbst und Winter. #AHA+A+L pic.twitter.com/FcU59j8rhh — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 8, 2020

RKI-Chef Wieler: Ansteckungen vor allem im privaten Raum

„In den letzten sieben Tagen sind etwa dreimal so viele Fälle übermittelt worden wie in den letzten zwei Wochen“, sagte Wieler. Auch die Zahl der Intensivpatienten habe sich in den letzten beiden Wochen verdoppelt. Es seien demnach mehr schwere Fälle zu erwarten – und auch mehr Todesfälle.

Wieler ging auch auf die Orte ein, an denen es zu Infektionen kommt. Die Erkenntnis aus den vergangenen Wochen: „Ein Großteil der Menschen steckt sich im privaten Raum an.“ Anders als noch vor dem ersten Lockdown, als es vermehrt in Alten-, Pflege und Flüchtlingsheimen zu Ansteckungen gekommen sei.

Weitere Erkenntnisse zum aktuellen Infektionsgeschehen:

Derzeit stellen junge Menschen den Großteil der Infizierten – es gebe deshalb mehr leichte Erkrankungen

Relativ wenige Infektionen werden in Hotels, Ferienwohnungen, Bus und Bahn verortet

Es müsse dennoch damit gerechnet werden, dass sich das Virus in einigen Regionen stark und auch „unkontrolliert“ ausbreiten könne

Corona bringt Gesundheitsämter ans Limit

Seit Tagen liegen immer mehr Kreise in Deutschland über den kritischen Corona-Warnstufen. Derweil hat Corona mit Gesundheitsminister Jens Spahn ausgerechnet eine der Schlüsselfiguren im Kampf gegen die Pandemie erwischt.

Danke für die vielen guten Wünsche. Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Allen, mit denen ich Kontakt hatte, wünsche ich, dass sie gesund bleiben. Geben wir weiter aufeinander acht! — Jens Spahn (@jensspahn) October 21, 2020

Einige Städte und Kreise sind nach RKI-Angaben derzeit damit überfordert, den vorgeschriebenen Infektionsschutz in der Pandemie vollständig zu leisten. Die Engpässe umfassten etwa die Ermittlung von Fällen und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Lothar Wieler bedankte sich am Donnerstag ausdrücklich bei den Gesundheitsämtern für ihre „großartige Arbeit“ und appellierte: „Bitte tun sie weiter alles dafür, die Fälle zu verfolgen.“ Der entscheidende Punkt sei, dass man bei der Kontaktverfolgung nicht aufgeben dürfe. „Jeder Ausbruch, den wir verfolgen können, bringt uns weiter.“

