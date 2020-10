Mann nahe Paris enthauptet - Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt

In der Nähe von Paris ist am Freitag ein Mann enthauptet worden. Nach der Tat am späten Nachmittag nahe einer Bildungseinrichtung in Conflans Saint-Honorine wurde die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben eingeschaltet.

Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden, verlautete am Abend aus Ermittlerkreisen.

🚨 Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Die Polizei schrieb auf Twitter, dass aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. (dpa/afp)