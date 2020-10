Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland auf neuem Rekordwert

Fr, 16.10.2020, 10.34 Uhr

In der Corona-Pandemie explodieren die Infektionszahlen in Deutschland: Das Robert-Koch-Institut meldet 7334 weitere Fälle binnen eines Tages - das ist der höchste Wert in Deutschland seit Beginn der Pandemie.