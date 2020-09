Sa, 26.09.2020, 09.29 Uhr

Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Osten der Ukraine sind mindestens 22 Menschen getötet worden, darunter Studenten einer Hochschule der Luftwaffe. Nach ersten Erkenntnissen war ein Triebwerk der Transportmaschine ausgefallen. IMAGES of crash site AND SOUNDBITES from Deputy Head of Kharkiv Air Force University